EssilorLuxottica, BofA aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato la" sul titolo, multinazionale italo-francese attiva nel campo dell'eyewear, con unrivisto al rialzo a(da 190 euro). Gli analisti scrivono che EssilorLuxottica ha registrato un forte fatturato nel 1° trimestre del 2023, con una crescita dell'8,6% a cambi costanti, 4,8% in più rispetto al consensus.per il sentiment è stato il, senza alcuna indicazione di un deterioramento delle tendenze attuali. BofA evidenzia che la recente sotto-performance del titolo fornisce in particolare un punto di ingresso interessante.Ora gli analisti prevedono una crescita deidel 5,4% (cFX) nel 2023 (dal 4,3% precedente). La variazione riguarda Nord America (ora 4,6% da 3,6%), Europa (ora 3,2% da 2,0%) e Asia-Pacifico (ora 14,0% da 12,0%). Aumentata anche la stima suldi 30 punti base per il 2023 al 17,8%.