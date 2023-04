Eventi e scadenze del 21 aprile 2023

Lunedì 17/04/2023

Martedì 18/04/2023

Venerdì 21/04/2023

Amplifon

Banca Profilo

Bb Biotech

Bioera

Caltagirone S.P.A

Carel Industries

De' Longhi

Directa Sim

FILA

Fnm

Franchi Umberto Marmi

Frendy Energy

Friulchem

Gefran

Intermonte Partners Sim

Kolinpharma

Lventure Group

Masi Agricola

Openjobmetis

Procter & Gamble

Recordati

Servizi Italia

Sogefi

Tinexta

Trendevice

(Teleborsa) -- Torna al Fuorisalone “Inspired in Barcelona”, la mostra di design itinerante e aperta al pubblico. Quest'anno il concept della mostra sarà dedicato interamente alla luce e alla sua relazione con i corpi e con gli spazi- Torna a Milano la settimana del design. Saranno oltre venti i quartieri della città coinvolti con più di 180 appuntamenti tra mostre, installazioni ed eventi- La 61a edizione del Salone del Mobile di Milano che si svolge a Fiera Milano Rho è considerata la più grande manifestazione mondiale del Mobile, appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredamento. Forum degli addetti ai lavori con 1962 espositori e migliaia di prodotti esposti. Cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni- 31esima edizione della biennale Euroluce, manifestazione dedicata al design dell'illuminazione che porta tra i padiglioni i migliori brand del settore. All'ultima edizione hanno partecipato oltre 420 espositori che si sono confrontati su innovazione tecnologica e illuminotecnica, eco-sostenibilità di apparecchi e fonti luminose, risparmio energetico e software più all'avanguardia, tra domotica e IoT- Francia e Irlanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- L'obiettivo del Summit dell'European Institute of Innovation for Sustainability, che si svolge a Palazzo Taverna a Roma, è stimolare nei manager, nelle istituzioni e giovani talenti, la capacità di pensare in modo innovativo a come risolvere il difficile trade off tra ambiente e sviluppo economico. Interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente del Gruppo Barilla, gli AD di Enel, Procter & Gamble Italia, Coop Italia e illy Caffè e i Presidenti di Confagricoltura e Coldiretti- Regno Unito, Olanda e Grecia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Conferenza stampa dei vertici di Ryanair per la presentazione delle rotte della stagione “Summer 2023” a Palermo. Interverranno, tra gli altri, l'AD, il direttore dello Sviluppo rotte, e il country manager Italia di RYR, e l'AD, il DG e il Presidente di GESAP11:00 -- Presentazione in Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi del progetto "ZES, ZLS e territori: una misurazione del potenziale". Una iniziativa di Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e Istituto Tagliacarne- Borsa di Jakarta chiusa per festività- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive