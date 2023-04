Gefran, ricavi 1° trim salgono del 2,5%. Soci rinnovano CdA

Gefran

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, harelativo all'esercizio 2022 e la proposta del CdA diordinario pari a 0,40 euro per ogni azione avente diritto. Lo stacco del dividendo è previsto l08 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023, e la data di pagamento per il 10 maggio 2023. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 18.I soci hanno anche determinato in 9 il numero dei componenti del(in linea con il triennio precedente) e nominato i componenti che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Nella lista di maggioranza sono stati nominati Maria Chiara Franceschetti, Andrea Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Marcello Perini, Alessandra Maraffini, Enrico Zampedri, Cristina Mollis e Giorgio Metta. Nella lista di minoranza è stato nominato Luigi Franceschetti.Il nuovo CdA ha nominato Maria Chiara Franceschetti quale, Andrea Franceschetti e Giovanna Franceschetti quali vicepresidenti e Marcello Perini quale"Desideroe il consiglio di amministrazione uscente - ha commentato Perini - sono stati tre anni d'intensa e proficua collaborazione che, ne sono convinto, proseguirà con il nuovo consiglio, al quale rivolgo il benvenuto".Gefran ha anche reso noto che i2023 sono cresciuti del 2,5%."Il primo trimestre del 2023 si è concluso con ricavi in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e con marginalità che, seppur inferiore a quella del primo trimestre 2022, rimane molto positiva e superiore alle nostre attese - ha detto l'AD -".