Impianti, Integrae SIM taglia stime e target price

Impianti

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a(da 4,30 euro) ilsul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video, confermando ilsul titolo a "". L'upside potenziale è del 139%, nonostante il titolo abbia perso terreno negli ultimi mesi, scendendo sotto il prezzo di collocamento di 1,20 euro per azione con cui era sbarcata in Borsa a dicembre 2022.Gli analisti hanno anche, sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 13,10 milioni di euro ed un EBITDA pari a 0,65 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 5%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 21,70 milioni di euro nel 2025, con EBITDA pari a 2,20 milioni di euro (corrispondente ad un EBITDA margin del 10,2%), in crescita rispetto al valore di 0,14 milioni di euro del 2022 (corrispondente ad un EBITDA margin del 1,4%).