Masi Agricola, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,06 euro

Masi Agricola

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, harelativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 eunitario ordinario pari a 0,06 euro per azione (rappresentativo di un dividendo yield del 1,4% al prezzo del 20 aprile 2023), per totali 1.929.069,36 euro, pari al 49% circa dell'utile netto dell'esercizio. Lo stacco cedola avverrà in data 19 giugno 2023 (record date 20 giugno 2023) e sarà in pagamento a partire dal 21 giugno 2023.I soci hanno inoltre deliberato di precedentemente nominata per cooptazione dal CdA il 31 marzo 2023, fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.