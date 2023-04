Mercato veicoli rimorchiati, Unrae: leggera crescita a marzo (+2,9%)

(Teleborsa) - Il- sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - ha effettuato una stima del mercato dei veicoli rimorchiati per il mese di marzo 2023 verso marzo 2022. Ilregistra nel mese di marzo una lieve crescita delle immatricolazioni, con 48 unità immatricolate in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+2,9%). Nei primi tre mesi dell’anno in corso si sono immatricolati 4.358 veicoli trainati, contro i 4.180 del trimestre 2022 (+4,3%).“Accogliamo positivamente il lieve incremento del mercato di marzo, malgrado alcuni segnali di rallentamento nella vendita di veicoli trainati tendano a ridimensionare le previsioni più ottimistiche, tenuto conto che le attuali immatricolazioni riguardano ordini acquisiti lo scorso anno”, commentaCoordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE.“Alla luce dell’approvazione delloper l’acquisto di, chiediamo che possa essere data rapida attuazione a tale misura e che siano resi disponibili al più presto ia favore delle imprese di autotrasporto per il rinnovo e l’adeguamento del proprio parco circolante, così da immettere sulle nostre strade rimorchi e semirimorchi di ultima generazione sicuri e tecnologicamente avanzati”, continua il Referente del Gruppo di UNRAE.“Da ultimo, vista la recente e controversa nota interpretativa del MIT in merito alla lunghezza totale degli autoarticolati, ribadiamo ancora una volta, qualora necessario, la richiesta affinché anche inin linea con quanto previsto in molti Paesi europei, possano circolare veicoli allungati nel rispetto del limite di lunghezza di 18,75 m previsto dall’attuale. A questo proposito, auspichiamo che possano essere apportati urgentemente i necessari aggiornamenti al relativo Regolamento di esecuzione, al fine di dare piena applicazione ai previsti limiti di Legge”, conclude Mastagni.