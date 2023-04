Openjobmetis, asseblea approva bilancio e annullamento azioni proprie

Openjobmetis

(Teleborsa) - In data odierna si è riunita, in sede ordinaria e straordinaria,, agenzia per il Lavoro quotata sull’Euronext Milan - segmento STAR – gestito da Borsa Italiana.L'assemblea in sede ordinaria haed, in sede Straordinaria,(già pari a 1 euro ciascuna) con conseguente modifica dell’Articolo 5 dello Statuto sociale nella parte in cui lo stesso riporta l’indicazione del valore nominale.L’Assemblea Straordinaria ha inoltre dispostosenza valore nominale come già in portafoglio e pari al 2,5% del capitale sociale. Inoltre è stato disposto l’annullamento in tutto o in parte delle azioni ordinarieOpenjobmetis che verranno eventualmente acquistate in forza delle autorizzazioni concesse dall’Assemblea fino a un massimodi 1.336.920 azioni ordinarie di Openjobmetis.Agli effetti delle predette delibere, l’Assemblea ha contestualmente approvato la, riportando, al primo comma, il nuovo numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Società, nonché introducendo un secondo ed ultimo comma a disciplina dell’eventuale successivo annullamento, in tutto o in parte (fino a un massimo 1.336.920 azioni ordinarie), delle azioni proprie ulteriormente acquistate dalla Società in virtù di autorizzazioni assembleari.