Meta

(Teleborsa) - È arrivata la risposta diin merito alle misure cautelari adottate dall’AGCM in merito alla vicenda della. "Non condividiamo le misure cautelari adottate dall'(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), tuttavia accogliamo con favore l'opportunità offerta a tutte le parti coinvolte di tornare al tavolo delle trattative per raggiungere una soluzione condivisa", ha dichiarato un portavoce della Società.