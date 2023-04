Tinexta, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,51 euro

Tinexta

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, had'esercizio al 31 dicembre 2022 e lapari a 0,51 euro per azione, per complessivi 23.259.505,23 euro. Il dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dalla data del 7 giugno 2023, con stacco cedola n. 9 in data 5 giugno 2023 e record date 6 giugno 2023."L'assemblea degli azionisti di Tinexta ha approvato oggi un bilancio chedel nostro gruppo - ha commentato il- I risultati del 2022 hanno dimostrato la capacità di alimentare la crescita organica e di finanziare le acquisizioni, rendendo anche possibile un'importante politica di remunerazione degli azionisti. Tali risultati ci permetteranno di sostenere, in proiezione, l'impegno per il piano di investimenti del gruppo".I soci hanno anche: approvato la politica in materia die deliberato favorevolmente sui compensi corrisposti per l'esercizio 2022; approvato il nuovo piano didi lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025"; nominato un nuovo sindaco supplente; autorizzato l'acquisto e disposizione di