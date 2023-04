Tokyo in frazionale ribasso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la seduta nel segno meno, scontando la probabilità di nuovi rialzo dei tassi dalle banche centrali mondiali, mentre lo yen si è apprezzato sull'attesa di una politica più accomodante della Bank of Japan dopo i dati dell'inflazione.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla ostessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,45%.Negativa(-1,08%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-0,74%). Chiusa per festività la borsa diPressoché invariata(-0,13%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,36%.Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,40%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,47%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.