Wall Street chiude in rosso, tonfo di Tesla

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta sotto la parità, dopo una serie di dati macro negativi (Philly Fed e sussidi) e in vista di nuove strette delle bance centrali, a cominciare dalla BCE i primi di maggio. A pesare anche i risultati deludenti di big comeIlche lima lo 0,33%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 4.130 punti. In rosso il(-0,78%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,77%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,48%),(-0,89%) e(-0,77%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+0,76%),(+0,66%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+7,23%),(+4,00%),(+3,67%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,75%.Scende, con un ribasso del 7,22%.Crolla, con una flessione del 3,80%.scende del 3,67%.