BCE, Panetta: "Integrazione forte e bilancio comune sono migliore risposta frammentazione"

(Teleborsa) -. Ci fornisce le basi necessarie per rafforzare la nostra resilienza e la nostra influenza sugli sviluppi internazionali. E' quanto affermato da, membro del comitato esecutivo della BCE, ad un convegno organizzato dal, su come la situazione geopolitica influenzerà le relazioni economiche del 21° Secolo."La storia suggerisce che il- spiega Panetta - in cuilottano per coesistere. Il commercio e la pace possono essere raggiunti solo se un ordine internazionale politico, economico e legale stabile, sostenuto da istituzioni comuni, offre un modo non conflittuale di affrontare i disaccordi"."Questa lezione è stata la base per la creazione di istituzioni internazionali multilaterali e per l'integrazione europea dopo la seconda guerra mondiale", ha ricordato l'economista, notando che "negli ultimi anni sono emerse gravi, che rappresentano una minaccia sia per la pace che per il commercio e, a loro volta, per la prosperità. Queste tensionidi offerta che, rendendo più".Secondo Panetta la globalizzazione "pone delle sfide all'economia dell'UE e alla politica monetaria della BCE". "Un'integrazione commerciale più debole potrebbe ridurre significativamente il benessere perché la nostra economia è più orientata verso l'esterno e le sue interdipendenze potrebbero quindi trasformarsi in vulnerabilità", macausando una certa volatilità della produzione e dell'inflazione.In questo contesto, la sfida è mantenere le caratteristiche del multilateralismo mentre ci si prepara ad affrontare le frammentazione attraverso una maggiore integrazione. Le iniziative perrenderebbero la nostra economia più resiliente e stabile, soprattutto se supportate da un'adeguata capacità di. Tale capacità fiscale sosterrebbe glinecessari nei beni pubblici dell'UE in settori quali la transizione verde, l'innovazione digitale e la spesa militare.che mettono in pericolo la pace, il commercio e la prosperità, soprattutto quando le decisioni che guidano la geopolitica non ricadono sotto il controllo dei responsabili politici nazionali", conclude il banchiere, affermando chee dell'area dell'euro"."Una piùalla frammentazione globale. Ci dà una voce più forte sulla scena internazionale per promuovere la cooperazione e l'apertura. Fornisce la scala necessaria per investire in tecnologia e capitalizzare le risorse nazionali. Ed è il giusto livello su cui promuovere un'autonomia strategica aperta che costruisca sul mercato unico, piuttosto che indebolirlo".