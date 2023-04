Bonus occhiali, dal 5 maggio sarà possibile inviare le domande: come richiederlo

(Teleborsa) - Dal 20 aprile è attivo ilper richiedere ilo ilper le spese di acquisito degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive. A renderlo noto è stato il. Ci vorrà però ancora qualche giorno prima che di poter presentare la domanda. In ogni caso il contribuito è dedicato solo a chi ha uninferiore a 10mila euro.Il cosiddetto– o “bonus vista” –, è stato introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e può essere richiesto una volta sola da ogni componente del nucleo familiare. I beneficiari possono chiedere l’erogazione di unoppure il rimborso disull’acquisto. Il voucher richiesto viene erogato contemporaneamente alla domanda online e può essere speso subito in una sola soluzione. Per quanto riguarda ildev’essere richiesto entro il 3 luglio 2023 e riguarda gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023. Viene erogato fino ad esaurimento delprevisto dalla legge, attualmente pari aLepotranno essere presentate attraverso il portale dedicato da parte dei clienti a partire dal. Gli esercenti che vogliono registrare il proprio punto vendita posso già procedere sulla medesima piattaforma. È necessario registrarsi tramite Spid, Cie o Cns e avere a disposizione la(DSU), riferita a un Isee non superiore a 10mila euro e, in caso di richiesta di rimborso, gli estremi della fattura o della documentazione commerciale.Sarà l'Inps a verificare che il richiedente sia in possesso deiper ottenere il bonus. Attenzione, nel campo “” va indicato il costo sostenuto per l’acquisto del bene comprensivo diI dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema validati vengono inviati giornalmente atramite un servizio in cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture.Per quanto riguarda il voucher, si può richiedere dalla stessadel bonus. È necessario effettuare l'inserimento di una serie di dati, tra questi, nome, cognome e codice fiscale del richiedente, mail, numero died eventuali dati di chi compone il nucleo familiare per i quali venga richiesto ilÈ richiesta la presenza di un Isee in corso di validità che il portale poi verifica tramite l'Inps. Inoltre è necessario caricare ildispettanti che viene calcolato in relazione ai componenti del nucleo famigliare che hanno diritto al bonus. Il voucher dovrà essere speso entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso.