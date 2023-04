Borsa Tokyo positiva. Poco mosse le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Poco mosso il listino dicon gli investitori in attesa delle indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie, in particolare nel settore tech, seguendo i modesti guadagni registrati a Wall Street.L'indide giapponesesi attesta sui valori della vigilia, riportando un timido (+0,07%), mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.In ribasso(-1,22%); sulla stessa linea, in rosso(-0,87%).Senza direzione(+0,07%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato(-0,05%).Composto ribasso per l', in flessione dello 0,75% sui valori precedenti. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,97%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -1,09%.Il rendimento dell'tratta 0,47%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,6%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 4,5%).