Borse in ordine sparso. Milano sconta lo stacco cedole

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze europee dove, da parte di otto blue chips, che pesa oltre l'1,3%. Si tratta di Unicredit, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Stellantis, CNH Industrial, Ferrari, Campari e Prysmian. Le big bancarie risentono anche dei conti annunciati dalla svizzera Credit Suisse , che nel primo trimestre 2023 ha registrato una fuga di depositi superiore a 61 miliardi di franchi svizzeri.Sul fronte delle, continua la stagione che vede protagoniste questa settimana le, mentre sullo sfondo l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, con in agenda, venerdì, la riunione della. In questa ottava attesa anche la lettura delUSA e delle principali economie dell'Eurozona.Sul mercato valutario, l'è in calo (-0,95%) e si attesta su 1,099. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.982,5 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 77,33 dollari per barile, con un calo dello 0,69%, tra i timori di un aumento dei tassi di interesse e il rallentamento della crescita economica.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,30%.resta vicino alla parità(-0,03%), piatta, che tiene la parità; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,60%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.761 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vendite su, che registra un ribasso del 3,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,30%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,37%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.Tentenna, che cede l'1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,69%),(+2,10%),(+1,79%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Tra ledi maggior peso:10:00: Indice IFO (atteso 94 punti; preced. 93,2 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,1%; preced. 2,5%)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,1%)16:00: Vendita case nuove (atteso 634K unità; preced. 640K unità).