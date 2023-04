Borse UE deboli. Occhi su banche centrali e trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso scontando lo, da parte di otto blue chips, che pesa oltre l'1,3%. Si tratta di Unicredit, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Stellantis, CNH Industrial, Ferrari, Campari e Prysmian. Le big bancarie risentono anche dei conti annunciati dalla svizzera Credit Suisse , che nel primo trimestre 2023 ha registrato una fuga di depositi superiore a 61 miliardi di franchi svizzeri.Sul fronte delle trimestrali americane, continua la stagione che vede protagoniste questa settimana le big tech, mentre sullo sfondo l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, con in agenda, venerdì, la riunione della Bank of Japan . In questa ottava attesa anche la lettura del PIL USA e delle principali economie dell'Eurozona.Sul mercato valutario, sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,80%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.983,3 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 77,48 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,35%.poco mosso, che mostra un +0,03%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%; resta vicino alla parità(-0,03%). Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,91%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 29.677 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,11%),(+1,57%),(+1,48%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,16%.Tra i(+3,03%),(+2,49%),(+2,29%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Tra lepiù importanti:10:00: Indice IFO (atteso 94 punti; preced. 93,2 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,1%; preced. 2,5%)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,1%)16:00: Vendita case nuove (atteso 634K unità; preced. 640K unità).