Bundesbank: economia tedesca ha fatto meglio delle attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2023 "l'ha fattoun mese fa ed è probabile che l'attività abbia ripreso un po' a crescere". Lo afferma la Bundesbank nel suo rapporto mensile, sottolineando l'inflazione costantemente elevata ha pesato sui consumi privati, ma l'industria si è ripresa "più fortemente del previsto".Laè stata infatti sostenuta dal nuovo calo dei prezzi dell'energia, dall'ulteriore allentamento dei vincoli di offerta e dal rafforzamento della domanda. Anche letedesche di merci sono nuovamente aumentate "notevolmente". Il settore delleè stato temporaneamente in grado di aumentare "significativamente" la produzione, anche se la domanda ha continuato a essere frenata dall'aumento dei prezzi delle costruzioni e dei costi di finanziamento.Secondo il rapporto mensile, nel primo trimestre ie i fornitori di servizi legati ai consumatori hanno risentito dell'elevata inflazione e della conseguente riluttanza all'acquisto. Sono state "in forte calo" le; tuttavia, a ciò ha contribuito anche un effetto speciale: i sussidi statali per i veicoli ibridi ed elettrici sono scaduti alla fine del 2022, quindi è probabile che i consumatori abbiano effettuato gli acquisti prima."Il migliore sviluppo economico in inverno si è riflesso anche nell'ulteriore andamento leggermente positivo del", scrive la Bundesbank. Secondo gli esperti, i primi indicatori di sviluppo dell'occupazione indicano "ulteriori sviluppi positivi" sul mercato del lavoro e ci si aspetta che la disoccupazione "diminuisca leggermente" nei prossimi mesi.