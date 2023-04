Caro-pasta, Assoutenti: "Rialzi non giustificati dall'andamento del grano"

(Teleborsa) - Ancona è la città italiana che vanta il prezzo più alto della pasta con un prezzo di 2,44 euro al kg, Cosenza è la più economica dove un chilo di pasta costa in media 1,48 euro, mentre a Siena si registra l'incremento annuo più pesante con +58,4%. E solo in 12 province i listini di spaghetti, rigatoni, penne ecc. risultano oggi inferiori ai 2 euro al kg. È quanto emerge dallaL'associazione ha deciso di coinvolgereaffinché faccia chiarezza sull'andamento dei listini di tale prodotto immancabile sulle tavole degli italiani.A marzo il, in seconda posizione troviamo(2,41 euro/kg) seguita da2,40 euro/kg),(2,39 euro/kg) e(2,38 euro al kg). La città più economicaè seguita da(1,50 euro al kg). Tra la città più costosa e quella meno cara (Ancona e Cosenza) la differenza di prezzo – denuncia– è del 64,8%, pari a quasi 1 euro in più al chilogrammo.Se si confrontano i prezzi attuali con quelli in vigore a marzo 2022, si scopre che i rincari più pesanti si registrano in diverseil record spetta adove un chilo di pasta sale da una media di 1,37 euro/al kg dello scorso anno ai 2,17 euro di oggi, con un aumento del 58,4%. Incrementi superiori al 50% anche a(52,8%) e(51,8%). Il prezzo medio della pasta in Italia è attualmente pari a circa 2,13 euro al kg, con un aumento medio del +25,3% rispetto allo scorso anno (quando i listini erano pari in media a 1,70 euro/kg).''La pasta è uno dei beni più amati dagli italiani, con un consumo pari a circa 23 kg procapite in un anno, ed è evidente che listini così elevati incidono sulle tasche dei consumatori – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi –. Oggi va considerato che i prezzi del grano sono omogenei su tutto il territorio nazionale e si attestano attorno ai 38 centesimi di euro al chilo: non si capisce quindi la ragione di differenze dei listini al dettaglio della pasta così elevate tra le varie province. Per tale ragione abbiamo deciso di inviare il nostro dossier a Mister Prezzi e al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affinché accertino se sulla pasta siano in corso speculazioni o anomalie atte ad alterarne i prezzi al dettaglio".