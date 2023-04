HSBC, sale lo scontro su possibile spin-off del business asiatico

HSBC

(Teleborsa) -tra alcuni azionisti die i maggiori proxy advisor sul, prospettiva sempre respinta dal management del colosso bancario britannico. L'azionista attivistaha infatti dichiarato di aver parlato per la prima volta condelle loro controverse proposte di scorporare l'attività asiatica dell'istituto di credito. Ping An, colosso assicurativo cinese, è il maggior azionista di HSBC.L'incontro è avvenuto dopo che il proxy advisorha affermato che gli investitori di HSBC - in occasione dell'- dovrebbero votare contro una risoluzione sostenuta da Ping An che invita la banca a prendere in considerazione opzioni strategiche, tra cui uno spin-off della sua attività in Asia.La proposta "", ha affermato ISS, il secondo proxy advisor in pochi giorni ad aver nuovamente bocciato il piano.ha dichiarato martedì scorso che il piano sostenuto da Ping An non ha alcun merito.I proxy advisor svolgono un'analisi degli argomenti all'ordine del giorno e delle proposte di delibera avanzate, formulando delleper i propri clienti.