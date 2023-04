Il Salone del Mobile di Milano 2023 chiude con 307mila visitatori: +15% rispetto al 2022

(Teleborsa) - Più di(per il 34% esteri, da 37 Paesi), tra cui 550 giovanida 31Paesi e 28di design da 18 nazioni, e oltre 307mila visitatori sono arrivati da 181 Paesi, con il 65% di buyer e operatori di settore esteri. Sono alcuni numeri dell'ultimoche ha chiuso con una crescita di affluenza del 15% rispetto ai numeri del 2022 e in graduale riavvicinamento ai livelli dell’epoca pre-Covid.Significativo il ritorno delladopo un’assenza di tre anni dovuta alle rigide politiche anti-Covid del governo di Pechino, che si è confermata il primo Paese per numero dial Salone dopo l’Italia, seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna con Brasile e India a pari merito. Significativo anche il dato deiaccreditati: oltre 5.400, di cui il 47% proveniente dall’estero. Merito anche di un format e di un’offerta fieristica che ha saputo ripensarsi e rinnovarsi, facendo anche tesoro di quanto imparato negli anni della pandemia. Ildiè stato molto apprezzato dalle aziende ed è il punto di partenza per un ripensamento di tutti gli ambiti del Salone.“La 61ª edizione del Salone del Mobile.Milano è stata un successo internazionale ed è grande la soddisfazione per aver superato le attese. Le presenze rappresentano un risultato eccezionale per il quale abbiamo lavorato duramente, in modo profondo e radicale per dare nuovi sensi e valori alla visita in fiera e nuove esperienze ai visitatori che ci hanno raggiunto”, ha commentatoPresidente del. “Da questa edizione abbiamo tratto diverse lezioni importanti: abbiamo imparato che si può riprogettare un evento grandissimo come il Salone per traghettarlo nel futuro, che si può vincere la partita della sostenibilità quando tutto il sistema rimane coeso, che si possono immaginare e utilizzare nuovi contenuti per generare conoscenza, crescita, valore", ha aggiunto.“Gli espositori hanno investito bene le loro risorse, i visitatori hanno investito bene il loro tempo. Lo dicono i numeri, lo dice l’entusiasmo che si è respirato durante la settimana e lo dice la massiccia presenza della stampa e delle istituzioni con cui abbiamo condiviso temi fondamentali per il legno-arredo come formazione, internazionalizzazione, sostenibilità e filiera corta con legname made in Italy”, ha dichiaratoPresidente disintetizzando così il successo del Salone del Mobile.Milano che “si è confermato ancora una volta come l’unica fiera del design, che vanta la maggioranza di espositori italiani, capace di attirare visitatori, in maggioranza stranieri: il risultato migliore che certifica il valore del nostro saper fare"."Ma quest’anno, lasciatemelo dire, al di là dei numeri e dell’evidente soddisfazione di tutti, il risultato di cui dobbiamo andare più fieri – aziende e Salone – è quello di aver fatto una scelta strategica vincente, pensando acome a une molto democratico, apprezzato da espositori e visitatori, a cui ci ispireremo non soltanto noi per l’appuntamento di aprile 2024, ma a cui, sono convinto, si ispireranno tutte le fiere del mondo. Ma nel mondo solo il Salone è Salone”, ha aggiunto.