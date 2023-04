Innovatec, aumento capitale in opzione di ESI del 29,53%

ESI

Innovatec

(Teleborsa) - In merito all’aumento di capitale in opzione per massimi Euro 2.773.324,40 comprensivi di eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti diin data 23 marzo 2023 e la cui esecuzione è avvenuta con delibera del CdA di quest’ultima in data 7 aprile 2023,si è impegnata a sottoscrivere tutte le Nuove Azioni ad essa spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione in ESI di n. 2.066.745 azioni (29,53%) per un controvalore di 827mila euro.Lo annuncia la stessa Innovatec con una nota.