ITA, slitta ingresso Lufthansa: quando la fumata bianca?

(Teleborsa) - Slitta l'ingresso diLo ha confermato a Dpa un portavoce della compagnia tedesca. I colloqui sono sulla buona strada, ma non si sarebbero ancora conclusi. Dettagli o una nuova data per la firma del contratto non sono stati comunicati dal gruppo tedesco.Appena qualche giorno fa, a fare un balzo in avanti era stato il presidente di Ita,“L’operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione”. Alla domanda se si sarebbe chiuso entro il 24 aprile, Turicchi aveva risposto con una battuta: “E’ una festa”, con chiaro riferimento al ponte. Professione di ottimismo anche da parte del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Credo dalle notizie che mi danno che con Lufthansa la trattativa è molto molto avanzata. E’ una trattativa complessa con tante variabili, però penso di poter dire che a giorni avremo un esito, che io auspico ovviamente favorevole. Prima del 24-25 avrete notizie”.Va avanti, dunque, la trattativa tra ilper la cessione del 40% delle quote di, primo passo verso la privatizzazione della compagnia di bandiera, che comunque è prossima aL'annuncio potrebbe arrivare già q. Si tratta sui dettagli finali: nei giorni scorsi, si è parlato di una valorizzazione dellache servirà anche per implementare il piano industriale della compagnia, che copre un arco temporale di cinque anni (2023-2027) e prevede l'aumento della flotta da 67 a 98 aerei ed nu target di velivoli di nuova generazione dell'80% al 2025.