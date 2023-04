Plastica, CNR-ISMAR: verso metodologia univoca per monitoraggio inquinamento

(Teleborsa) - L’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di La Spezia (ha coordinato uno studio internazionale che ha applicato per la prima volta la combinazione di due approcci, normalmente usati nello sviluppo tecnologico,e materie plastiche e caratterizzarle, osservandone i cambiamenti e le tendenze nel tempo.pubblicata su Nature Reviews, è stata condotta nell’ambito del progetto europeo(EUROpean quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution), finanziato tramite il programma Horizon 2020 e a cui partecipa, per l’Italia, anche l’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs):con l’obiettivo di mettere a punto metodologie armonizzate per il monitoraggio e la valutazione di macro, micro e nanoplastiche nell'ambiente. La diversità di approcci oggi in uso, infatti, ha stimolato la necessità di un sistema per validarli. Insostanza, per raccogliere dati comparabili, è necessario un certo livello di organizzazione.L’approccio individuato - spiega la nota - si basa sul concetto di technological readiness level – TRL,- applicato a pipeline analitiche riproducibili per il monitoraggio della plastica (PRL).“Abbiamo analizzato circa(RAP): questa prevede delle fasi ben precise, ovvero: progettazione del campionamento, raccolta del campione, preparazione del campione, rilevamento analitico, quantificazione e comunicazione dei dati, spiega(Cnr-Ismar). “Dopo una prima scrematura che ha portato il numero di articoli analizzati a 2500 – comunque una quantità enorme di dati- gli articoli sono stati suddivisi in circa 50 diversi parametri oggettivi e quantificabili: ad esempio, volume del campione, limite di rilevamento, dimensione delle particelle di plastica, utilizzo o meno di metodi di digestione, metodo di rilevamento, unità di misura eccetera. Quindi è stata valutato quanto ogni elemento è tecnologicamente maturo usando l’indice di Technological Readiness (TRL): se il livello è alto, significa che i metodi di conteggio utilizzati nei vari studi sono in grado di fornire dati di qualità, e quindi possono essere impiegato dai decisori con sicurezza”, prosegue.Secondo i ricercatori - spiega la nota - la combinazione di queste due tecniche, per la prima volta applicata alla quantificazione dell'inquinamento da plastica,