Riforma Patto Stabilità, pronta proposta della Commissione

(Teleborsa) -la sua proposta legislativa sulla revisione delle regole del Patto di stabilità e di crescita: "penso che abbiamo raggiunto l'equilibrio" sui nodi rimanenti "e che potremo presentare la nostra proposta". Lo ha riferito il vicepresidente della Commissione,durante un dibattito sulla sovranità organizzato dal centro studi Bruegel di Bruxelles."Sulla proposta legislativa per le regole di Bilancio siamo instradati per presentarla mercoledì. Uno degli ultimi equilibri da trovare era, daper gli stati per determinare il percorso aggiustamento, ma dall'altra preservare trasparenza e trattamento paritetico e punti di riferimento comuni (bechmark). Peso - ha detto DombrovskisNei giorni scorsi era arrivata laover effettuare un taglio netto da qinviata dal ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner alla Commissione europea, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Die Welt che aveva anticipato il documento informale (non paper) di tre pagine che il governo federale ha inviato alla Commissione.Secondo il ministero guidato da Lindner, infatti, le proposte avanzate da Bruxelles sonocon requisiti di taglio del debito più elevati sui paesi più indebitati. Per questo, riporta il quotidiano, la Germania propone l'obbligo di ridurre il rapporto debito-PIL di almeno un intero punto percentuale l'anno sui paesi più indebitati, fino al raggiungimento della soglia del 60% del PIL, e di almeno mezzo punto percentuale l'anno per gli stati meno indebitati. Per l'Italia un obbligo simile significherebbe ridurre il debito di circa oltre 19 miliardi di euro l'anno. Proposta che però la Commissione Ue dovrebbe rimandare al mittente. La richiesta tedesca - subito accolta con favore dagli olandese - contraddice in modo evidentefinora piuttosto consolidati e tra loro legati nel dibattito in corso sulla revisione del quadro della "governance" economica (come viene chiamato oggi il Patto di stabilità)prevista dal Trattato di Maastricht; sostituire questo obbligo erga omnes con l'introduzione di un percorso "su misura" per ogni Stato membro, riguardo al ritmo dell'aggiustamento dei bilanci, e in particolare alla riduzione del debito pubblic