Spindox, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 16 euro

Spindox

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology). Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale superiore all'88% rispetto agli 8,5 euro della chiusura di venerdì), mentre ilsul titolo è "".Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare dagli 82,41 milioni di euro del 2022 ai 144 milioni di euro del 2025 (CAGR FY22-FY25: 20,4%), e dell', che dovrebbe passare da 6,31 milioni di euro nel 2022 agli 11,95 milioni di euro del 2025, per un EBITDA margin che passerà dal 7,7% all'8,3% nello stesso orizzonte temporale.Inoltre, gli analisti credono che il gruppo possa riuscire a migliorare la, passando dai 3,91 milioni di euro di debito del 2022 al valore di 6,34 milioni di euro cash positive al termine del 2025, grazie ai flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa e ai minori investimenti attesi rispetto agli ultimi anni.Tra idella società vengono citati: know-how consolidato e offerta di prodotti e servizi integrata e completa; presenza nei settori che hanno maggiormente bisogno di un percorso di trasformazione digitale personalizzato: Banking & Insurance, e Energy; piattaforma di AI proprietaria Ublique; business in crescita e green supportato da significativi investimenti in Italia.Leindicate sono: possibilità di crescita esponenziale della linea di business AI Technology attraverso Spindox Labs e aHead Research; rafforzamento e specializzazione nelle attività di R&D; possibilità di crescita del business e di consolidamento delle attività grazie alle attività di M&A; crescita nei mercati emergenti.Il maggiorisono: basso livello di leva operativa, e business particolarmente labour-intensive; dimensione ridotta rispetto ai grandi competitor nel mercato digitale.Inoltre, i maggiorisono: alto livello di competizione nel mercato dei servizi IT e della consulenza; aumento del rischio di paese (country risk); presenza di competitor italiani e internazionali più grandi nel mercato; centralità delle attività di R&D per preservare il vantaggio e la posizione competitiva.