Take Off, ricavi primo trimestre crescono a doppia cifra

Take Off

(Teleborsa) -, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, chiude il primo trimestre 2023 con Ricavi caratteristici pari a circa 8,3 milioni di euro, in crescita del 34,3% rispetto a 6,2 milioni di euro al 31 marzo 2022.La capogruppo Take Off S.p.A. registra ricavi pari a 6,7 milioni di euro, +36,8% rispetto al 31 marzo 2022 (4,9 milioni di euro), mentre Over S.p.A. registra ricavi pari a 1,6 milioni di euro, in crescita del 24,9% rispetto al 31 marzo 2022 (1,3 milioni di euro).Il prezzo medio di vendita del Gruppo è pari a 13,37 euro (+13% rispetto a 11,82 euro nel primo trimestre 2022). Nello specifico, per Take Off si attesta a 27,86 euro (+43% rispetto a 19,45 euro nel primo trimestre 2022), mentre per Over passa da 4,80 euro nel primo trimestre 2022 a 4,28 euro nel primo trimestre 2023 (-11%).: “I dati del primo trimestre sonodi budget confermando il trend positivo del Gruppo che, per il momento, non registra dirette ripercussioni dell’attuale scenario macroeconomico a seguito delle tensioni internazionali".