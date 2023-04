Unicredit, siglato accordo quadro con la Rete ITS Italia

(Teleborsa) - È stato rinnovato fino all'aprile 2024 l'l'associazione nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori, a cui aderiscono 99 Fondazioni in tutta Italia. L'Accordo ha lo scopo di rafforzare l'offerta formativa professionalizzante post-diploma, supportando e integrando le attività degli ITS sui territori. In particolare, la collaborazione si concentrerà sui temi della formazione e dell'orientamento al lavoro e all'imprenditoria, attraverso l'organizzazione a livello nazionale di eventi formativi per favorire tra imprenditori e aziende la conoscenza degli ITS e creare per gli studenti occasioni di incontro con le imprese del proprio territorio. Saranno organizzati inoltre incontri verticali per approfondire le opportunità portate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Con la firma dell'Accordo con l'Associazione Rete ITS Italy,intende fornire un concreto e tempestivo supporto alle Fondazioni ITS che operano in ambiti considerati prioritari per lo sviluppo e la competitività del Paese Italia, senza dimenticare che detto Accordo costituisce un'ulteriore ed incisiva opportunità di contatto con tutto il variegato mondo Non Profit, mondo a cui appartengono anche le 99Fondazioni."Il rinnovo dell'Accordo con l'Associazione Rete ITS Italy – ha commentato– conferma l'impegno del Gruppo UniCredit nei confronti del mondo della formazione, strettamente legato al rinnovo dei modelli di sviluppo. Nel rilevare da tempo una crescente richiesta, da parte del settore industriale, di Capitale Umano, divenuto ormai principale elemento di innovazione di tutti i processi produttivi, riteniamo che l'investimento sugli ITS costituisca una risposta concreta e mirata. Lo stesso PNRR ha individuato nel sistema ITS una funzione importante per la trasformazione e lo sviluppo del Paese, destinando ad esso ingenti risorse per investimenti. Essere quindi a fianco dell'Associazione rappresenta per UniCredit una preziosa occasione per dare unconcreto contributo allo sforzo di modernizzazione in corso. L'Accordo sottoscritto con l'Associazione Rete ITS Italy andrà in due direzioni: ci permetterà di offrire un contributo diretto alle Fondazioni con un supporto consulenziale e finanziario per investimenti strutturali etecnologici e ci farà essere vicino agli studenti mediante "webinar formativi" nei temi che ci sono più propri.""La collaborazione con un attore di primario livello come UniCredit consente al sistema ITS di incidere con ancora maggiore forza sulle dinamiche economiche e di crescita del nostro Paese. La recente riforma – ha detto– ha confermato una volta di più quanto gli ITS siano un fondamentale vettore di sviluppo e di innovazione. L'esperienza ci dice però che solo nel rapporto stretto con le imprese e gli enti pubblici è possibile fare una vera, efficace formazione professionalizzante. Per questo siamo felici di consolidare questa importante partnership".Le aree di collaborazione su cui si sviluppa l'Accordo UniCredit – Sistema ITS costituiscono la base di una partnership di carattere nazionale, in linea con gli interventi governativi previsti nella riforma degli ITS del luglio 2022 e attualmente in fase di adozione. Per gli Istituti sono state infatti di recente pubblicate le istruzioni operative attuative del Decreto Ministeriale del 20 novembre 2022 per l'utilizzo della prima tranche dei fondi previsti dal PNRR per un totale di circa 1,5 miliardi di euro. Le risorse sono finalizzate in primo luogoal potenziamento dei laboratori e delle strutture didattiche per l'ampliamento dell'offerta formativa e la creazione di nuovi corsi.