USA, Goldman: inasprimento credito imporrà freno moderato ma non recessivo a crescita

Goldman Sachs

(Teleborsa) - I trend emersi dalla stagione degli utili delle banche statunitensi supportano l'aspettativa secondo cui unimporrà un. Lo sostienein una nuova ricerca sul tema, dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2023 da parte di un significativo numero di istituti.Secondo il report, le banche regionali hanno registrato un3, sebbene alcune banche con un'ampia quota di depositi corporate abbiano registrato un calo vicino al 10%. La maggior parte ora è meno preoccupata per i futuri deflussi, anche se una banca regionale ha anticipato che i depositi potrebbero continuare a diminuire fino al 2% a trimestre.Ciononostante, Goldman Sachs "continua a prevedere che le banche in generale e le banche di piccole e medie dimensioni in particolare". Viene spiegato che alcune banche hanno subito ingenti perdite sui loro portafogli di asset a causa dell'aumento dei tassi di interesse lo scorso anno, alcune hanno perso una parte significativa della loro base di depositi, molte potrebbero dover affrontare una regolamentazione più rigorosa e un costo del capitale più elevato a seguito delle recenti turbolenze, la maggior parte probabilmente dovrà affrontare beta di deposito più elevati in questo ciclo.Gli analisti hanno stimato l'impatto della restrizione del credito sulla crescita utilizzando quattro approcci incentrati sugli effetti della riduzione dei volumi di prestito, degli standard di prestito più severi, di un calo del capitale bancario e di un beta di deposito più elevato. Le proiezioni delle banche regionali sono coerenti con l'ipotesi secondo cui i beta sui depositi aumenteranno più del solito, riducendo i profitti delle banche e i prestiti. La stima centrale è che la