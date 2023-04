Asia chiude in rosso. Stabile la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono la giornata all'insegna della debolezza, condizionati da alcuni dati macroeconomici deludenti e dall'andamento negativo del settore tecnologico, che sconta i timori di un rallentamento degli utili trimestrali., ilè sostanzialmente stabile (+0,11%), mentre è una giornata da dimenticare per, che ritraccia dell'1,97%.In forte calo(-1,86%); sulla stessa tendenza, pesante la Borsa di(-1,7%).Senza direzione(+0,13%); come pure, pressoché invariato(-0,14%).La giornata del 24 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,20%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,49%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.