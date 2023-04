Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,62%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 76,91 dollari per barile, in forte calo del 2,35%.Lieve peggioramento dello, che sale a +188 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,26%.è stabile, riportando un moderato +0,05%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,27%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,03%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 29.413 punti, ritracciando dell'1,00%.In ribasso il(-0,71%); sulla stessa linea, in rosso il(-0,93%).di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,18%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,81%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,49%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.del FTSE MidCap,(+1,63%),(+0,93%),(+0,92%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,63%.In apnea, che arretra del 4,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,00%.