Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

United Health

Johnson & Johnson

Amgen

Verizon Communication

Dow,

Intel

Nike

Microsoft

Fiserv

PepsiCo

T-Mobile US

Keurig Dr Pepper

Zscaler

Atlassian

CrowdStrike Holdings

Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,52%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,92%, continuando la seduta a 4.099 punti.Variazioni negative per il(-1,07%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-0,83%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,79%),(-1,52%) e(-1,46%).Tra i(+1,24%),(+0,90%),(+0,67%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.scende dell'1,66%.Al top tra i, si posizionano(+3,78%),(+2,12%),(+1,97%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,92%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,33%.