Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.991,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 77,65 dollari per barile, in calo dell'1,41%.Sulla parità lo, che rimane a quota +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,31%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,17%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,99%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 29.431 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,45%; sulla stessa linea, variazioni negative per il(-0,78%)., che mette a segno un +0,81%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.scende del 2,39%.Calo deciso per, che segna un -2,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.di Milano,(+1,21%),(+1,20%),(+1,19%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,49%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,74%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,40%.Tra i dati15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,1%; preced. 2,6%)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,1%)16:00: Vendita case nuove (atteso 630K unità; preced. 640K unità)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104 punti; preced. 104,2 punti).