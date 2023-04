Wall Street incerta con performance debole settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura incerta per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.875 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.137 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%; sui livelli della vigilia l'(+0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,54%),(+0,69%) e(+0,56%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,42%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,43%),(+1,40%),(+1,25%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,11%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.(+2,84%),(+2,23%),(+1,79%) e(+1,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,58%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,67%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%.