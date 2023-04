Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.828 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.113 punti.In frazionale calo il(-0,62%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,5%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,57%),(-1,34%) e(-0,96%).Al top tra i(+1,68%),(+1,28%),(+0,70%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,26%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%.Al top tra i, si posizionano(+3,02%),(+1,80%),(+1,79%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,93%.In perdita, che scende del 5,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,49 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,02%.