Activision Blizzard, 1° trimestre in crescita. Decisione UK "irrazionale"

Activision Blizzard

(Teleborsa) -, azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi, ha chiuso ildel 2023 conpari a 2,38 miliardi di dollari, rispetto a 1,77 miliardi per il primo trimestre del 2022. Ilè stato del 34%. L'utile per azione è stato di 0,93 dollari, rispetto a 0,50 dollari per il primo trimestre del 2022, mentre l'è stato di 1,09 dollari, rispetto a 0,64 dollari per il primo trimestre del 2022.Activision Blizzard ha generato undi 577 milioni di dollari nel trimestre, rispetto ai 642 milioni di dollari del primo trimestre del 2022. Isono stati pari a 1,86 miliardi di dollari, rispetto agli 1,48 miliardi di dollari del primo trimestre del 2022 e agli 1,79 miliardi di dollari attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv)."Nel nostro 33° anno, Activision Blizzard sta ottenendo- ha commentato il- Ognuna delle nostre principali proprietà intellettuali continua a crescere anno dopo anno, con Call of Duty ancora una volta un fattore chiave di crescita. I net booking da dispositivi mobili sono cresciuti a due cifre, incluso un altro trimestre record per King. Le prevendite per Diablo IV sono forti".All'interno della nota sui risultati trimestrali, Activision Blizzard ha anche preso posizione sulla decisione odierna dell'antitrust britannico dida parte di Microsoft."Activision Blizzard ritiene che la decisione della CMA siacon le prove - si legge nella nota - Microsoft ha annunciato la sua decisione di presentare ricorso contro la sentenza della CMA e Activision Blizzard intende supportare pienamente gli sforzi di Microsoft in questo appello. Activision Blizzard continua a credere che l'accordo sia favorevole alla concorrenza, porterà i contenuti di Activision Blizzard a più giocatori e comporterà vantaggi sostanziali per consumatori e sviluppatori nel Regno Unito e nel mondo. Le parti continuano a impegnarsi pienamente con altre autorità di regolamentazione che rivedono la transazione per ottenere le necessarie approvazioni normative".