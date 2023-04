Antares Vision acquisisce l'indiana Smart Point Technologies

Antares Vision

(Teleborsa) -Group, multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, ha acquisito, attraverso la sua controllata rfxcel, il 100% di Smart Point Technologies, una società indiana di sviluppo software che realizza soluzioni complesse e innovative.L', di cui 5,4 milioni pagati al momento del closing e la parte restante entro 18 mesi.Smart Point, fondata nel 2010 da tre imprenditori e con sede a Chennai, offre una vasta gamma di servizi e soluzioni software a clienti di oltre 30 Paesi. Con oltre 12 anni di esperienza nello sviluppo e nell'assistenza software, l'azienda ha maturato competenze soprattutto nel settore del Track & Trace farmaceutico e lavora direttamente con le principali aziende farmaceutiche del mondo, che sono i clienti finali di Antares Vision Group.Nell'anno fiscale 22/23 (chiuso a fine marzo), Smart Point contava 124 dipendenti in India e Germania, e un fatturato pari a 3,9 milioni (di cui circa il 90% generato con rfxcel), con un EBITDA di circa 2 milioni.L'acquisizione viene finanziata interamente con la liquidità disponibile. Nel quarto trimestre del 2021, AV Group ha rifinanziato completamente il proprio indebitamento con una durata media di circa 6,4 anni, a un costo medio fisso (post-hedging) di circa il 2,0% e senza significativi rimborsi di capitale per i prossimi quattro anni.Antares Vision Group è stata assistita nell'acquisizione da Gandhi & Associates come consulenti legali e da Prakash Kotak per la due diligence finanziaria. Smart Point è stata assistita nell’operazione da Gobinath Pathmanathan e da Yosaney Fintech.