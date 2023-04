ASTM, assemblea approva bilancio e nomina Angelino Alfano presidente

(Teleborsa) - L'di ASTM, big italiano delle reti autostradali e infrastrutture, ha approvato ildi esercizio 2022 e deliberato di distribuire unattingendo dalla riserva "Utili (perdite) portati a nuovo" per un ammontare pari a 0,46 euro per azione.I soci hanno provveduto a nominare, in sostituzione del dimissionario Alberto Rubegni,del consiglio di amministrazione.Alfano, partner dello studio legale BonelliErede, è statoalla Camera dal 2001 al 2018 e ricoperto tra il 2008 e il 2018 il ruolo diin tre differenti ministeri (Ministro della Giustizia, Ministro dell'Interno, Ministro degli Affari Esteri).