Banca AideXa conferma vertici. Aumento capitale per ingresso nuovi soci

Generali

Banca Ifis

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, fintech italiana dedicata alle PMI, ha: Roberto Nicastro continua ad essere presidente e Federico Sforza amministratore delegato. Inoltre, ha, già sondati, per consolidare il patrimonio, con unaentro giugno 2023. Ai soci attuali si uniscono "nuovi importanti ingressi", si legge in una nota, che si affiancano sempre a, Banca Sella,e Isa.Non sono stati resi notidei nuovi soci odei nuovi capitali. Dopo avere ottenuto la licenzia bancaria nel 2021, Banca AideXa ha chiuso un 2022 con una crescita 3 volte superiore rispetto all’anno precedente, 300 milioni di euro di finanziamenti erogati e oltre 6.000 clienti."Il rafforzamento di Banca AideXa rappresenta ile l'impegno per supportare il tessuto economico del Paese - ha commentato Nicastro - L'auspicio è quello di innescare un circolo virtuoso per le PMI italiane e agevolare il loro accesso ai finanziamenti, e favorirne la crescita. Aver trovato il supporto di vecchi e nuovi soci ci permette di unire le forze con i maggiori player sul mercato e creare un ecosistema innovativo e florido"."Se pensiamo di aver raggiunto questi risultati in pochi anni dalla nascita di AideXa, non possiamo che essere fieri della nostra crescita e positivi per quello che ci aspetta - ha detto Sforza - La nostra missione è aiutare le piccole e medie imprese, e in linea con i nostri obiettivi, vogliamo consolidare la strategia, grazie al, per valorizzare lo sviluppo delle realtà che sono l’ossatura dell’economia del paese".L'assemblea dei soci della fintech ha approvato. In particolare, gli amministratori sono: Roberto Nicastro (presidente); Federico Sforza (amministratore delegato); Alessia Galateri; Alessandra Stabilini; Elena Adorno; Osvaldo Ranica; Roberto Odierna (vice presidente); Lara Torri; Andrea Tessera; Ernesto Fustenberg Fassio; Matteo Renzulli.