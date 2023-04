Energia, von der Leyen: tagliata dipendenza dalla Russia, dall'UE grandi investimenti su rinnovabili

(Teleborsa) - "È stato l'anno di una grave crisi energetica innescata dalla guerra dima insieme siamo riusciti a sbarazzarci della nostra dipendenza dairussi e ci siamo diversificati dalla Russia rivolgendoci a partner affidabili". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea,, in conferenza stampa al termine dela Ostenda. "I cittadini dell'Ue hanno ridotto ididel 20%, ma la cosa più importante è che abbiamo investito massicciamente nelle energie rinnovabili", ha sottolineato."Nonostante questada un lato siamo riusciti a far crescere l'economia, dall'altro siamo riusciti a ridurre le emissioni di gas serra – ha proseguito von der Leyen –. Due cifre sono importanti qui: mentre a livello globale ledisono aumentate l'anno scorso dell'1%, nell'Unione europea le emissioni di gas serra sono state ridotte del 2,5%. In altre parole, c'è stato un formidabile impulso, in questo anno di crisi, alla produzione di rinnovabili nell'Unione Europea"."Lo scorso anno abbiamo raddoppiato l'impiego aggiuntivo di– ha evidenziato –. E abbiamo, per la prima volta, generato più elettricità dal vento e dal sole rispetto al gas. Le energie rinnovabili sono fondamentali per noi per raggiungere i nostri obiettivi nel 2050. Si tratta solo di accelerare. Come sapete, l'ha appena alzato i suoiper il 2030 per le rinnovabili dal 32% a oltre il 42%"."La Commissione europea contribuirà a raggiungere questi obiettivi. Per questo abbiamo il. Tutte le nostre proposte per attuare questo Piano Industriale sono ora sul tavolo. In primo luogo, ilcontribuirà a creare un ambiente favorevole per l'industria delle tecnologie pulite. Sosterrà l'innovazione e, cosa molto importante, la produzione su larga scala di tecnologia pulita. In secondo luogo, la nostradell'assetto delincentiverà l'uso delle energie rinnovabili rispetto ai combustibili fossili. In terzo luogo, il nostromira a garantire la fornitura dei materiali di cui c'è così tanto bisogno per costruire turbine eoliche e altre tecnologie pulite", ha spiegato la presidente della Commissione europea.Infine, von der Leyen ha fatto riferimento all'idrogeno rinnovabile. "Sono molto lieta che abbiamo intensificato l'ambizione sull'idrogeno rinnovabile. L'idrogeno verde può essere il punto di svolta per l'Europa, le nostre industrie e la nostra economia – ha sottolineato –. E la regione delha il potenziale per produrre enormi quantità di idrogeno verde e diventare il principale corridoio per le importazioni". "Faremo in modo che l', che creeremo, sarà operativa entro la fine di quest'anno, per avviare un vero e proprio mercato europeo dell'idrogeno", ha aggiunto.