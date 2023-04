Eventi e scadenze del 26 aprile 2023

Mercoledì 26/04/2023

Abc Company

Aeroporto di Bologna

Bed Bath & Beyond

Bialetti

Biesse

Boeing

BPER

Credem

Digital Magics

eBay

Ediliziacrobatica

ERG

First Bancorp

Generali Assicurazioni

Italian Wine Brands

Landi Renzo

Mattel

Mittel

Netgear

Orsero

Pharmanutra

Portobello

Reply

Ferragamo

Sg Company

Tmp Group

(Teleborsa) -- Conferenza congiunta organizzata da SUERF (European Money and Finance Forum), Banca d'Italia, BCE (Banca Centrale Europea) e BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Prof. Stefanie Stantcheva (Harvard University) terrà una lezione sull'uso delle indagini per la conduzione della politica economica; alti rappresentanti delle istituzioni che organizzano la conferenza discuteranno le prospettive di politica economica e monetaria- Al Forum annuale di Delfi, importanti esponenti della politica, degli affari, della diplomazia e della società civile, discuteranno sullo stato del mondo10:30 -- La Conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell'Ucraina, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sarà l'occasione per raccogliere direttamente dalle Autorità ucraine i fabbisogni necessari alla ricostruzione del Paese, e consentire a Governo, enti e imprese italiane di formulare proposte concrete per rispondere alle necessità di Kiev. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni11:00 -- Pubblicazione Bollettino Macroprudenziale11:30 -- Conferenza stampa di presentazione del Masterplan 2023-2037 dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Saranno presentati gli investimenti previsti e il piano di sviluppo sostenibile del terzo scalo intercontinentale italiano. Interverranno il Presidente della Regione Veneto, il Presidente e l'AD del Gruppo Save e il Presidente di Enac12:00 -- A conclusione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 della società "Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna", si terrà la conferenza stampa con il Presidente Enrico Postacchini e l'AD Nazareno Ventola presso la Sala Conferenze della Marconi Business Lounge dell'Aeroporto13:00 -- La Commissione Cultura svolge l'audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito della discussione della risoluzione sulle iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche15:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontra, a Montecitorio, il Primo Ministro di Ucraina, Denys Shmyhal16:30 -- Nell'Aula di Montecitorio, informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance- Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2022 e della proposta di destinazione degli utili - unica convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2022- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 01.01.2022 - 31.12.2022- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio