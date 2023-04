Farmacosmo, ricavi primo trimestre salgono a 18,8 milioni

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi complessivi che si attestano a 18,8 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.La crescita - spiega la società nella nota dei conti - è trainata dalla componente retail il cui peso sarà sempre più predominante rispetto al B2B. La differente marginalità tra le componenti delle farmacie fisiche, le piattaforme ecommerce, i servizi digitali e il B2B ci spinge a concentrare sempre di più gli sforzi sul core business: il retail e i servizi digitali. Già a partire da febbraio di quest’anno, la Società ha migliorato la marginalità complessiva grazie ad una maggiore attenzione a tutte le componenti di ricavo del retail e un’ottimizzazione dei costi.La crescita del gruppo è trainata dal canale retail e dalle performance di farmacosmo.it che confermano ancora una volta l’elevata fidelizzazione della customer base grazie alla elevata qualità delle azioni di customer engagement poste in essere dal management.Glievasi nel primo trimestre 2023 crescono di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Più di 5,5 milioni di visitatori nel primo trimestre 2023, in crescita del 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’di farmacosmo.it, fra i più alti del mercato, si consolida ad un valore superiore di 96 euro; quello di profumeriaweb.com a 78 euro, quello di baucosmesi.it a 40 euro e quello di phàrmasi.it a 60 euro. Alla data di oggi, l’Average Order Value del mese di aprile di farmacosmo.it ha toccato per la prima volta i 99 euro, in crescita di 7 euro dalla fine del 2021.La società fa sapere che "prosegue l’esecuzione delle strategie annunciate in fase di quotazione ed implementate a fine 2022 ed inizio 2023 attraverso le 5 operazioni di M&A concluse negli ultimi mesi: acquisto del portale ProfumeriaWeb, Pharmàsì, Baucosmesi, le prime tre farmacie fisiche e il lancio di ContactU (marzo 2023), piattaforma digitale specializzata nell’erogazione di servizi di psicologia e psicoterapia online"., ha commentato: “Il 2023 è un anno molto importante per il nostro Gruppo, durante il quale consolideremo, e trasferiremo, ulteriormente il business model all’interno delle società controllate. L’ottimizzazione delle sinergie di ricavo e costo, ci permetterà di rendere più efficienti le strutture acquisite. Il core business e la marginalità di farmacosmo.it restano comunque e sempre la nostra priorità., di farmacosmo.it e di tutte le partecipate. Dodici mesi fa, alla data di quotazione, ci eravamo posti l’obiettivo di invertire in maniera significativa il peso dei ricavi delle due gambe di business, B2B e B2C, all’ epoca 56% e 44%. Ad oggi il peso è completamente cambiato: il canale retail, dato come sommatoria dei portali e delle farmacie fisiche si assesta a circa il 66%. Il Gruppo cammina speditamente verso una completa integrazione non solo delle acquisizioni fatte, ma dell’ecosistema digitale dei servizi (ContactU)".