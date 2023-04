First Capital, Intesa Sanpaolo lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 24,3 euro) ilsu, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022.Gli analisti affermano che i risultati 2022 di First Capital sono stati influenzati da una diminuzione del fair value degli asset, a causa dell'andamento negativo dei prezzi di alcune società in portafoglio. Tuttavia, èper oltre 20 milioni di euro, sia in nuovi asset (Gruppo Bruno Generators e) sia per incrementare le quote esistenti.Infine, con la recente acquisizione di Invest Italy SIM, First Capital punta adcon altre attività, come la consulenza e l'intermediazione.