Genenta sfrutta forza dollaro in 2022, fondi sufficienti fino a 2025

Genenta

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha chiusocon unadi 8,5 milioni di euro, rispetto a 5,5 milioni di euro e 5,6 milioni di euro rispettivamente per il 2021 e il 2020. La perdita del 2022 include undi 2,3 milioni di euro, dovuto ai fondi generati in dollari statunitensi dall'IPO del dicembre 2021 che sono stati convertiti in euro nel 2022 per essere utilizzati nelle operazioni."Abbiamo compiutonell'ultimo anno nell'avanzamento dello sviluppo della nostra tecnologia di punta, Temferon, che riteniamo possa fornire significativi benefici clinici ai pazienti affetti da glioblastoma e nel trattamento di altre indicazioni", ha affermatodi Genenta."Abbiamo gestito le nostre disponibilità liquide e mezzi equivalenti in modo da- ha continuato Paracchi - Con i nostri studi clinici condotti in Europa, la maggior parte delle nostre spese sono in euro; pertanto, aveva senso realizzare il guadagno nel 2022. Inoltre, il credito d'imposta italiano ci consente di ridurre in modo significativo l'impatto finanziario annuale del nostro costo del personale sulla nostra liquidità".Lesono state pari a 5,3 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, rispetto a 3,4 milioni di euro e 4,7 milioni di euro rispettivamente per il 2021 e il 2022. Lesono state pari a 5,7 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, rispetto a 2,3 milioni di euro e 0,9 milioni di euro rispettivamente per il 2021 e il 2020. Non ci sono statiper l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.Al 31 dicembre 2022, Genenta aveva uncon un valore contabile di 6,4 milioni di euro edi 29,8 milioni di euro, rispetto a 5,6 milioni di euro e 37,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021, rispettivamente. Genenta si aspetta che questi fondi siano sufficienti per consentirle di continuare a svolgere la propria attività fino al primo trimestre del 2025.