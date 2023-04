Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Microsoft

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Gli investitori restano concentrati sulle prossime mosse delle banche centrali mondiali. Mentre si attendono le decisioni di Fed e BCE, nei meeting di inizio maggio, la, Riksbank, ha alzato i tassi di interesse dello 0,5% portandoli al 3,5 per cento. Una decisione legata alle incertezze che ancora permangono sull'evoluzione dell'inflazione che resta ancora troppo alta.Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali con protagonisti i conti delle big tech USA , in particolare di, risultati migliori delle aspettative del mercato. Sullo sfondo restano ancora i rinnovati timori sulladopo la, i cui titoli sono crollati la vigilia del 50%.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,59%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.000,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.Invariato lo, che si posiziona a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,23%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,71%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%; sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,88% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.155 punti, in calo dello 0,88%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,34%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.del FTSE MidCap,(+1,54%),(+1,43%),(+0,68%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,12%.scende del 2,88%.Calo deciso per, che segna un -2,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,61%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 81 punti; preced. 82 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,49 Mln barili; preced. -4,58 Mln barili)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 12,5%; preced. 12,87%).