Greenthesis si aggiudica in RTI appalto per messa in sicurezza ex centrale Enel

Greenthesis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha comunicato che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese al quale partecipa come società mandante con una quota del 30% haper la Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) dell'area dellain località Torre del Sale, nel Comune di Piombino (LI).L'dei lavori, finalizzati alla rimozione di olio combustibile denso nei suoli, ammonta a 20 milioni di euro e la durata dei medesimi è stata quantificata in 29 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.L'intervento, spiega una nota, verrà eseguito mediante lche permetteranno l'estrazione dell’olio contaminante il terreno. La miscela acqua/surfattante/olio sarà estratta da appositi pozzi e trattata da un impianto di depurazione e separazione oli, permettendo il recupero dell’olio ed il trattamento delle acque.