In rosso l'Europa. Giù anche Piazza Affari

(Teleborsa) -, con gli investitori che restano concentrati sulle prossime mosse delle banche centrali mondiali. Mentre si attendono le decisioni di Fed e BCE, nei meeting di inizio maggio, la, Riksbank, ha alzato i tassi di interesse dello 0,5% portandoli al 3,5 per cento. Una decisione legata alle incertezze che ancora permangono sull'evoluzione dell'inflazione che resta ancora troppo alta.Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali con protagonisti i conti delle big tech USA , in particolare di, risultati migliori delle aspettative del mercato. Sullo sfondo restano ancora i rinnovati timori sulladopo la, i cui titoli sono crollati la vigilia del 50%.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,103. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.996,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,21%.Avanza di poco lo, che si porta a +190 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,24%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,26%; in perdita, che scambia con un -0,62%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,62% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.240 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,43%),(+0,95%),(+0,75%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Tentenna, che cede l'1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.del FTSE MidCap,(+2,30%),(+1,19%),(+0,90%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 81 punti; preced. 82 punti)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,49 Mln barili; preced. -4,58 Mln barili)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 12,5%; preced. 12,87%).