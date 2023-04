Italo assieme a Fondazione Telethon per l'iniziativa "Come a Casa"

(Teleborsa) -prosegue la sua collaborazionegrazie al progetto, dedicato all'accoglienza deie delle loro famiglie provenienti da ogni parte del mondo, per sottoporsi alla terapia genica presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano.Lamessa punto dai ricercatori Telethon, infatti, prevede numerosi esami ed una, spesso anche in isolamento, che può durare dai 4-6 mesi ad un anno. La Fondazione Telethon, nata negli anni '90, è oggi uno dei principali enti di beneficienza biomedici in Italia e segue l’intera "filiera della ricerca", dalla raccolta fondi all’attività di ricerca, per tradurre anche i risultati della ricerca in terapie accessibili ai pazienti.Oltre a portare avanti la campagna disul tema delle malattie genetiche rare ed ospitare i Dialogatori della Fondazione a bordo dei treni, Italo ha pensato di, per sostenerli sia negli- supporto logistico, linguistico, mediazione culturale - che nelleche un trasferimento temporaneo dovuto ad un ricovero comporta.La collaborazione di Italo con Telethon si sostanzia anche in unche ha come obiettivo il benessere dell’intera società e la generazione di valore anche all’esterno, attraverso due due giornate interamente dedicate allo sport: il 2 aprile con lae il 23 aprile con la. La scelta di queste due città non è casuale: a Napoli opera l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem), capofila del Programma Malattie Senza Diagnosi, mentre a Milano è attivo l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget), punto di riferimento internazionale per la terapia genica.Due tappe ideali di un percorso che il team Italo ha intrapreso al fianco dei bambini con una malattia genetica rara, dalla diagnosi verso la cura. L’hashtag lanciato da Italo e Telethon,racchiude proprio il senso di questo percorso condiviso ed esprime l'impegno dell'azienda in questa direzione.