La Commissione UE presenta le proposte per il nuovo Patto di Stabilità

(Teleborsa) - La Commissione UE ha presentato la suadisul. "L'obiettivo centrale – si legge in una nota – è rafforzare ladele promuovere unasostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri attraverso riforme e investimenti".La proposta di riforma del patto di Stabilità dell'Ue prevede misure disulla sostenibilità del debito. Restano invariati i valori di riferimento dele deldel PIL per ile ilAl termine delconcordato da ciascuno Stato per il medio termine (4 anni) il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrà essere più basso. È poi previsto undi bilancio minimo dello 0,5% del Pil all'anno finché il disavanzo resta superiore al 3%. La "salvaguardia" di aggiustamento dello 0,5% sarà indipendente dall'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo.La proposta di riforma della Commissione Ue del Patto di stabilità conferma la possibilità di attivarein caso di grave recessione economica nell'Ue o nell'area dell'euro che consentiranno di deviare dagli obiettivi di spesa. Saranno previste anche clausole di salvaguardia specifiche per Paese in caso dial di fuori del controllo dello Stato membro con un impatto rilevante sulleIl Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, deciderà in merito all'attivazione e alla disattivazione di tali clausole.Il Commissarioin conferenza stampa ha presentato i "quattro elementi chiave" delle proposte della Commissione. "In primo luogo, le nostre proposte promuovono unaattraversopreparati dagli Stati membri, all'interno di un quadro comune dell'UE con– ha spiegato –. In questo modo garantiamo contemporaneamente sia la parità di trattamento che la considerazione delle situazioni specifiche del paese". "In secondo luogo – ha proseguito –, le nostre proposte consentono un'applicazione più credibile come controparte di questo quadro diche offre maggiore margine di manovra agli Stati membri nella definizione delle loro traiettorie di bilancio. In particolare, gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato sarebbero la base per eventuali azioni esecutive".Gentiloni ha poi sottolineato che le regole proposte "semplificano le nostre regole e si concentrano sulleCiò significa tenere conto delle diverse posizioni di bilancio iniziali degli Stati membri e delle loro diverse sfide relative al debito pubblico. Significa anche affidarsi a un unico indicatore operativo basato sull'evoluzione della spesa netta. Concentrandoci sullaevitiamo anche il tipicoche la politica fiscale ha avuto negli ultimi anni: vale a dire, abbiamo espanso nei periodi positivi e quindi siamo stati costretti a tagliare nei periodi negativi".Infine, per il Commissario UE le proposte "faciliteranno le riforme e gli impegni disostenuti da un percorso di aggiustamento esteso. Questi dovrebbero favorire la crescita, sostenere la sostenibilità di bilancio e dovrebbero affrontare le priorità comuni dell'UE come il, il pilastro europeo deio ilDovrebbero garantire che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano sia superiore a quello del periodo precedente. E questa è ovviamente un'innovazione molto significativa rispetto al quadro attuale".