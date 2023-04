Lavoro ibrido: Vodafone Business e RingCentral portano in Italia una nuova soluzione

(Teleborsa) -, fornitore leader di soluzioni cloud aziendali globali basate su AI, soluzioni per videoconferenze, collaboration e contact center, lanciano sul mercato italianouna soluzione di comunicazione integrata che unisce le funzionalità di messaggistica e video di RingCentral con le funzionalità di comunicazione vocale fissa e mobile di Vodafone Business per il mercato italiano. La soluzione – si legge in una nota – offre alle aziende di tutte le dimensioni un'offerta agile basata su cloud per una migliore collaborazione e comunicazione tra dipendenti, clienti e fornitori su qualsiasi dispositivo. Per supportare il lavoro ibrido diventano centrali funzionalità di collaboration basate su cloud e la nuova soluzione offre un'esperienza unificata su desktop e dispositivi mobili per la messaggistica istantanea, la collaborazione di gruppo, la condivisione di file, la gestione delle attività e le videoconferenze HD.Queste funzionalità di RingCentral si integrano perfettamente conla piattaforma altamente affidabile di Vodafone Business che fornisce diversi servizi di comunicazione e di centralino, come la possibilità di mettere le chiamate in coda e in attesa, trasferirle ad altra postazione, configurare orari di servizio e personalizzare la segreteria telefonica. Vodafone Business UC with RingCentral offre alle aziende di tutti i settori uno strumento che può essere integrato nell’infrastruttura di applicazioni esistente, aprendo così il business al cloud e aumentando l'efficienza dei processi aziendali e del lavoro da remoto. La nuova soluzione abilita inoltre i numeri di telefono aziendali su qualsiasi smartphone, computer o tablet, in modo che gli utenti non perdano mai una chiamata."Come Vodafone Business – afferma– vogliamo rispondere con soluzioni concrete ed efficaci alle esigenze e alle priorità di business delle aziende di ogni dimensione. Con il lancio di Vodafone Business UC with RingCentral portiamo sul mercato italiano una nuova soluzione che risponde a questo obiettivo: fornire alle imprese uno strumento per semplificare e rendere più flessibili i processi aziendali e più agile il lavoro dei loro dipendenti. Questa piattaforma, che mette le radici nella collaborazione a livello globale con RingCentral, permetterà alle persone di lavorare dunque in modo efficace e collaborativo ovunque si trovino, e alle imprese di aprirsi al cloud compiendo un altro passo avanti nel loro percorso di transizione digitale"."In RingCentral – afferma– ci concentriamo sul fornire ai nostri clienti gli strumenti giusti per svolgere il proprio lavoro in modo semplice, efficiente e affidabile. Le aziende sanno che la messaggistica di gruppo, le riunioni video e le chiamate cloud sono fondamentali per la produttività sul posto di lavoro. Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Vodafone Italia, combinando i punti di forza della nostra piattaforma con la principale soluzione vocale cloud di Vodafone, portando sul mercato una proposta davvero unica".è il risultato di una partnership strategica a livello globale tra Vodafone Business e RingCentral, con l'obiettivo di fornire nuovi servizi di comunicazione basati su cloud per migliorare la collaborazione e la comunicazione per le aziende di tutte le dimensioni in diversi paesi, tra cui il Regno Unito, Germania e Italia.