Moderate perdite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche ancora in contrattazione. A pesare sugli indici d'estremo oriente sono i cali messi a segno dall'azionario statunitense, dopo le prime indicazioni preoccupanti dalle trimestrali bancarie americane: in particolare First Republic Bank, le cui azioni hanno perso oltre il 40% del valore, dopo che la banca regionale ha annunciato depositi scesi del 40% nel primo trimestre.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,69%, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,54%.Positivo(+0,82%); consolida i livelli della vigilia(-0,11%).Sulla parità(-0,05%); sulla stessa linea, senza direzione(-0,08%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%.Il rendimento dell'tratta 0,46%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,6%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 4,5%).